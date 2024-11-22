Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама дал рекомендации по питанию на грядущий 2025 год, который по восточному календарю станет годом Змеи. Лама отметил, что этот год будет насыщен влагой и может сопровождаться всплесками аномальных температур. Эти природные особенности, по его словам, повлияют на распространение инфекций и появление новых видов болезней среди людей, животных и растений.

Особое внимание Еши Намжил лама уделил изменениям в рационе питания. Он не рекомендует злоупотреблять мясом дичи, свининой, рыбой, икрой, грибами, орехами, ягодами, фруктами и мёдом. Продукты, заготовленные в неподходящие периоды времени или собранные с нарушением технологии, могут становиться опасными, особенно во время природных всплесков, таких как период «Пагшаг». Также предостережения касаются употребления животных жиров, яиц, кисломолочных продуктов, а также продуктов, произведённых с помощью химических технологий или прошедших интенсивную обработку.

Лама предупредил, что из-за увеличения дешёвых подделок возрастёт количество случаев отравлений лекарственными средствами, алкоголем и настойками. В некоторых регионах вода из природных источников может становиться непригодной для питья, а привычные места купания – опасными.

В числе безопасных продуктов он выделил мясо крупного рогатого скота и птицы, а также злаковые культуры, особенно овёс. Овощи, по его словам, будут особенно урожайными в наступающем году и могут составить значительную часть рациона. Из специй он рекомендует чаще использовать куркуму, но ограничить употребление острого.

Отдельное внимание лама уделил культуре питания. Он советует принимать пищу в периоды максимального метаболизма – утром и в обед. Ужин лучше сделать лёгким или вовсе отказаться от него. Также он призвал не смешивать в одном приёме пищи разные виды мяса и избегать слишком разнообразных блюд за один раз.

Еши Намжил лама заключил, что 2025 год принесёт немалые изменения в продажах продуктов питания и лекарств. Он считает, что люди станут более разборчивыми в выборе продуктов и уменьшат потребление определённых их видов, что в перспективе может даже повлиять на рынки и спрос.