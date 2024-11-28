Лама из Бурятии, настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, как защитить себя и своих близких от возможных несчастий и негативных последствий кармы. В интервью для СМИ он пояснил, что в буддизме существует мнение, что люди страдают от насилия, краж или других бедствий именно из-за кармы, накопленной в прошлых жизнях.

Одним из эффективных способов предотвратить подобные проблемы, по словам Намжилова, является проведение ритуалов и духовных практик. Он отметил, что можно прибегать к обрядам, таким как призывание Защитников Учения, подношения и вынос балима, а также практикам покаяний. Однако особое внимание он уделил Защитнику Жамсарану — одному из проявлений идама Дамдина, который воплощает сострадательную и лечебную силу Будды.

«Жамсаран помогает сохранить здоровье, силу и ясность ума. Подношения, направленные на него, могут задабривать злых духов и энергии, связанные с болезнями, войнами и другими бедами», — сказал лама.

По его мнению, важно, чтобы человек сам принимал участие в очищении своей кармы. Для этого он может использовать различные методы — например, носить обереги, начитывать мантры или проводить простирания.

Кроме того, Еши Намжил лама подчеркнул важность участия в строительстве и ремонте религиозных и общественных объектов. Помощь в создании ограждений, дверей и окон дацанов и других мест может очистить негативную карму и послужить защитой от бед и нападений в будущем. Он отметил, что проблемы с воровством или нападками часто связаны с нарушением энергетической защиты — нецелыми дверями или окнами, а также неряшливым внешним видом.

Лама также отметил, что теракты и другие трагические события являются высшими проявлениями человеческой злобы, зависти и подлости. Если человек испытывал эти эмоции в прошлых перерождениях, он может оказаться жертвой подобных бедствий в текущей жизни. В таких случаях, по его мнению, поможет практика идама, направленная на очищение кармы.

«Закон кармы нельзя избежать, — предупредил настоятель. — Если человек совершил зло, он обязательно испытает страдания в будущем». Лама подчеркнул, что чем сильнее были чувства гнева и зависти, тем более жестоким и долгим будет наказание. Он добавил, что важнейшим аспектом защиты является работа с собственным умом — уменьшение негатива и развитие любви и сострадания.

В завершение Олег Намжилов отметил, что коллективная карма всего общества также влияет на безопасность. Чем больше людей будет стремиться к очищению своей кармы, тем меньше будет проявляться высших форм человеческого негатива. Практика сострадания и добродетели, по его мнению, сделает мир чище и безопаснее для всех.