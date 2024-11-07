Барражирующие боеприпасы «Ланцет», оснащенные бронебойными боеголовками доказали свою мощь, рассказала «Российская газета».

Так, в Харьковской области российский беспилотник-разведчик обнаружил украинскую самоходную гаубицу 2С22 «Богдана» на шасси чешского грузовика Tatra T815-7 в районе Борщевой. Гаубица успела сделать лишь один выстрел, прежде чем в нее врезался беспилотник-камикадзе «Ланцет».

Кумулятивная струя ударила в боковую часть машины, пробив ее корпус и сохранив энергию, чтобы пройти еще 20 метров. В результате САУ была полностью уничтожена огнем и оставлена экипажем.

Также источник рассказал об уничтожении “Ланцетом” американской гаубицы M777. В этом эпизоде дрон-камикадзе эффектным зигзагом зашел на цель, что исключило его поражение.