С наступлением холодов интерес к сухофруктам возрастает, ведь они могут стать полезной альтернативой свежим плодам в зимний сезон. Нутрициолог из Красноярска Ирина Бывшева рассказала о том, как правильно выбирать и употреблять эти продукты, передает NGS24.RU.

Сухофрукты сохраняют множество витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья, даже после сушки. Например, курага богата калием, а изюм содержит важное для организма железо. По словам главного врача Центра общественного здоровья Красноярского края Ирины Сергеевой, сухофрукты могут заменить сладости для тех, кто хочет снизить потребление конфет, если нет медицинских противопоказаний.

Однако важно контролировать количество сухофруктов в рационе. По рекомендации Роскачества, их суточная норма составляет 250-300 граммов. Это связано с высокой концентрацией калорий и сахаров в сушеных плодах, так как они теряют влагу, но сохраняют природную сладость и энергетическую ценность.

При выборе сухофруктов следует обратить внимание на их внешний вид и состав. Качественные продукты не должны содержать добавок, сахара или консервантов. Также важно избегать сухофруктов с признаками плесени или черного налета, чтобы сохранить их пользу и не нанести вред здоровью.