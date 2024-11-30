Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, вызвавшее оживленные дискуссии в международных и политических кругах, которое даже назвали “сильным сигналом”. В интервью Sky News он выразил готовность остановить войну без немедленного возвращения всех утраченных территорий, предложив натомест включить Украину в НАТО. По мнению украинского лидера, это поможет «взять под защиту» территории, находящиеся под контролем Киева, что создаст основу для дальнейших переговоров.

Зеленский подчеркнул необходимость скорейшего включения Украины в альянс, уточнив, что присоединение должно охватывать международно признанные границы страны. Таким образом, вступление Украины в НАТО, по его словам, обеспечит защиту страны, а возвращение утраченных территорий можно будет решать позже, дипломатическим путем. Однако эксперты обратили внимание на неоднозначность этой позиции, отмечая, что дипломатический путь Зеленский фактически увязывает с возможностью силового возвращения территорий в будущем.

Заявление Зеленского породило волну обсуждений. Одни расценили его как попытку продемонстрировать готовность к компромиссу, другие — как стратегический ход, направленный на усиление давления на Россию и привлечение НАТО в конфликт. Аналитики также обратили внимание, что предложение подразумевает потенциальное вовлечение стран НАТО в военные действия под видом защиты новых членов альянса.

В то же время, в России такая позиция была воспринята как проявление очередной «хитрости» Киева. Звучат мнения, что предложение Зеленского рассчитано на то, чтобы выставить условия, которые будут неприемлемы как для НАТО, так и для Москвы. В заявлении российского руководства неоднократно подчеркивалось, что ключевой целью Специальной военной операции является обеспечение нейтрального и внеблокового статуса Украины. Вступление в НАТО, по мнению Москвы, противоречит этим принципам и представляет угрозу региональной безопасности.

Эксперты отмечают, что такое развитие событий может осложнить процесс урегулирования конфликта. Украинская инициатива требует поддержки не только внутри альянса, но и согласия международных партнеров. При этом в НАТО пока воздерживаются от четкой реакции на озвученные предложения.

Наблюдатели считают, что ситуация остается крайне нестабильной. Для России вступление Украины в НАТО недопустимо с точки зрения стратегической безопасности, а для НАТО принятие страны с частично неподконтрольными территориями чревато дальнейшей эскалацией конфликта. Таким образом, выдвинутые Киевом условия выглядят скорее как попытка создать иллюзию компромисса, чем как реальная стратегия по завершению противостояния.