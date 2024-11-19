Возможное применение Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России может привести к радикальному ответу Москвы, считает главный редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что в случае таких атак российская сторона может принять решение о ликвидации ключевых центров принятия решений в Киеве.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые дал согласие на использование Украиной американских ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь России. По данным издания, эти удары могут быть нацелены на стратегически важные объекты на территории РФ.

Коротченко отметил, что такие действия со стороны Украины могут спровоцировать массированный ответ России. Среди возможных мер он назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины. Эксперт подчеркнул, что целью таких атак станет полное разрушение системы энергообеспечения страны. Это приведет к отключению ключевых объектов и разрыву энергосетей, связывающих Украину с Западом.

Подобные атаки способны парализовать управление как военной, так и гражданской инфраструктурой. Аналитик подчеркнул, что такие удары станут серьезным испытанием для украинской стороны в преддверии зимнего сезона, когда энергетические ресурсы играют критическую роль для обеспечения устойчивости страны.

Ситуация обостряется на фоне заявлений официальных лиц США, которые отказались прямо подтверждать информацию о передаче Киеву разрешения на использование дальнобойных ракет. Представитель американской администрации Джон Файнер отметил, что такие вопросы остаются открытыми для обсуждения.

Москва неоднократно предупреждала, что использование Западом подобных вооружений для атак по российской территории будет рассматриваться как серьезное обострение конфликта. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что подобные действия изменят характер противостояния, фактически означая прямую вовлеченность США и НАТО.