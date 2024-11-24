В Шанхайском центре селекции сельскохозяйственных культур подвели первые итоги амбициозного эксперимента по выращиванию риса, начатого в 2022 году на китайской орбитальной станции «Тяньгун». Этот проект, направленный на использование космических условий для создания новых сортов растений, стал очередным шагом в развитии аграрных технологий.

Семена риса были отправлены в космос на борту корабля «Вэньтянь», где экипаж провел с ними селекционные работы. После завершения эксперимента образцы вернулись на Землю и были выращены в специальных лабораторных условиях. Ученые создали микроклимат, который позволил получить богатый урожай. Однако полученные семена не предназначены для употребления в пищу. Они станут основой для дальнейшей работы по отбору генотипов с целью получения сортов, пригодных для массового культивирования.

Исследователь Чжэн Хуэйцюн из Китайской академии наук сообщил, что семена, прошедшие космическую селекцию, составляют первое поколение. Второе поколение вырастили в условиях искусственного климата, а третье планируют испытать на открытых сельскохозяйственных полях. Космическая селекция позволяет изучить влияние уникальных факторов, таких как невесомость и радиация, что недостижимо в условиях Земли.

Опыт космической селекции уже применялся на Международной космической станции, где удалось вырастить новые разновидности рапса, гороха и пшеницы. Результаты показывают, что такие сорта обладают важными преимуществами: они более урожайны, быстрее созревают и устойчивы к болезням. Китайский эксперимент с рисом стал шагом вперед, демонстрируя, что продукты, выращенные в космосе, не только безопасны, но и имеют улучшенные вкусовые и питательные качества. Космический рис оказался слаще земного аналога благодаря повышенному содержанию глюкозы и фруктозы, которое превышает обычные показатели в 5–6 раз. Также было зафиксировано небольшое увеличение белка в зерне.

Процесс выращивания растений в космосе значительно сложнее традиционного. Для роста риса на орбите требуется полностью изолированная среда, где контролируются освещение, газовый состав и уровень воды. Эти параметры жизненно важны для обеспечения фотосинтеза и роста растений. Такой подход требует высокой точности и постоянного мониторинга.

Китай стал мировым лидером в применении космических технологий для сельского хозяйства. До сих пор выведенные в космосе сорта оставались в условиях орбитальных лабораторий, а теперь их возможности открываются для использования на Земле. Этот проект прокладывает путь к созданию сельскохозяйственных культур, которые могут выдерживать экстремальные условия и обеспечивать стабильные урожаи.