Исследование о влиянии кофе на продолжительность жизни выявило неожиданные результаты: оказалось, что растворимый кофе может способствовать ускоренному старению организма. Об этом сообщает «Российская Газета».

Ученые сосредоточили свое внимание на теломерах — окончательных структурах митохондрий, длина которых считается важным индикатором здоровья и долголетия. Чем короче теломеры, тем выше риск ухудшения состояния организма и приближения старости. Помимо возраста, на длину теломер влияют и такие факторы, как образ жизни, наличие хронических заболеваний, рацион и вредные привычки.

В рамках исследования, в котором участвовали 468 924 человека из базы британского Биобанка, специалисты выяснили, что влияние кофе зависит от его типа. Натуральный зерновой кофе, будь то молотый или свежезаваренный, не оказывает негативного влияния на теломеры. Однако у любителей растворимого и смешанного кофе наблюдалось заметное сокращение длины теломер.

Авторы работы отмечают, что регулярное употребление растворимого кофе может способствовать ускоренному процессу старения клеток. Поэтому ученые советуют отказаться от растворимого кофе в пользу натурального зернового, чтобы сохранить молодость и здоровье.