После скандала с шуткой про сеть магазинов «Красное & Белое» и Иисуса Христа, прозвучавшей от комика Гурама Демидова, представители Русской православной церкви высказались за необходимость извинений перед верующими. Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью подчеркнул, что такие высказывания выходят за рамки допустимого.

«Каждый человек, включая артистов, должен понимать границы, которые нельзя переходить. Шутки, унижающие людей по признаку их религиозных убеждений, недопустимы. На мой взгляд, самым правильным решением для Демидова будет публичное извинение перед верующими, которых он мог оскорбить», — заявил Кипшидзе.

К нему присоединился и протоиерей Аркадий Петровцев, предложивший не прибегать к строгим мерам наказания за подобные поступки. Он привел в пример случай с девушками, исполнившими песню в московском храме, и отметил, что излишняя строгость в таких ситуациях может быть избыточной.

«Мы должны проявлять терпимость. Конечно, это нелепо, что кто-то позволяет себе смеяться над религиозными чувствами, но важно сохранять спокойствие. Важно правильно освещать такие инциденты в СМИ, чтобы общество понимало: это не норма, но и не повод для жестких санкций. Русские люди должны объединяться, особенно в сложные времена», — заявил протоиерей.

Шутка Демидова вызвала резонанс в социальных сетях и спровоцировала обсуждение допустимости юмора на религиозные темы. Многие пользователи выразили мнение, что подобные выступления должны иметь четкие границы, чтобы не провоцировать конфликты в обществе.