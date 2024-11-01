Украинские войска начинают подготовку к обороне Днепропетровской области на фоне приближения российских сил к западным рубежам ДНР. По словам Игоря Кимаковского, советника главы ДНР, в настоящий момент российские части находятся всего в нескольких километрах от Покровска, что вызывает у украинского командования сомнения в возможности долгой обороны этого города.

В интервью Первому каналу Кимаковский рассказал, что украинская сторона уже начала выстраивать линию защиты на подступах к Днепропетровской области, признавая тем самым риск утраты контроля над Покровском.

Кроме того, на днях российские войска заняли село Ясная Поляна, и, как отметил военный аналитик Анатолий Матвийчук, это событие открывает прямой маршрут к Покровску через ряд населенных пунктов.