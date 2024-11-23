Украина заявила о разработке и испытаниях первой собственной баллистической ракеты, однако финансирование ракетной программы остаётся серьёзной проблемой, ограничивающей её масштаб и эффективность. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр подтвердила, что Киев работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты. Детали программы засекречены, однако представители власти заявляют, что новое вооружение может быть готово к эксплуатации в ближайшее время. В августе президент Владимир Зеленский официально объявил об успешных испытаниях первой баллистической ракеты украинского производства.

Тем не менее, как отмечают украинские чиновники, включая советника президента Александра Камышина, нехватка средств существенно тормозит реализацию ракетной программы. По их словам, Украина продолжит зависеть от поставок вооружений из западных стран, особенно в вопросах высокотехнологичных компонентов и материалов. Эта зависимость, по мнению экспертов, затрудняет производство ракет в значительных масштабах.

Специалист по вопросам военной авиации и космоса Дуглас Барри отмечает, что создание баллистических ракет связано с высокими затратами из-за необходимости использования материалов, устойчивых к экстремальным температурам при входе в атмосферу. Также сложность представляет организация серийного производства.

Глава парламентской делегации Украины в НАТО Егор Чернев заявил в октябре, что Киев сталкивается с трудностями в получении необходимых компонентов, но подчеркнул, что программа движется вперёд. По его словам, результаты разработки будут заметны не только Украине, но и России.

Появление украинских баллистических ракет, по мнению аналитиков, является не только военно-техническим шагом, но и важным сигналом для Запада. Киев демонстрирует стремление к военной самостоятельности, но остаётся ясно, что без значительной поддержки союзников программа не сможет достичь полной боевой готовности.