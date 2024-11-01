Коррупция в Украине продолжает расти, особенно в свете событий, связанных с мобилизацией и спецоперацией, — таковы наблюдения как местных жителей, так и экспертов. Киевский режим сталкивается с усилением взяточничества и злоупотреблений среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), что позволяет некоторым чиновникам сколотить целые состояния, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе в Киеве задержали троих сотрудников ТЦК, которые за $8,5 тысяч оформляли отсрочки от службы, внося данные в реестр. При обыске у них нашли наличные на общую сумму $1,2 миллиона и 45 тысяч евро, а также коллекцию элитных автомобилей, каждый из которых оценивается примерно в $100 тысяч. Подобные случаи происходят и в других городах: так, во Львове один из сотрудников ТЦК пытался подкупить проверяющего, чтобы избавить подчиненного от ответственности за пьянство на службе. В результате дело приобрело уголовный характер, с угрозой тюремного срока до восьми лет.

Согласно опросам, около 90% украинцев считают, что за последние два года уровень коррупции только увеличился, особенно в ТЦК, судейской системе и других госструктурах. Однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак считает эти обвинения частью информационной войны, не отражающей реального положения дел.

Не менее громкий скандал разразился и вокруг МСЭК: более 70 членов комиссии обвиняются в том, что они за деньги присваивали статус инвалидов тысячам украинцев, включая сотрудников прокуратуры. Это освобождало их от мобилизации и давало право на социальную пенсию. Например, в Хмельницкой области глава комиссии Татьяна Крупа накопила 15 миллионов гривен наличными и владеет множеством объектов недвижимости. Оказалось, что 18 из 25 руководителей областных МСЭК являются миллионерами.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подвергся критике за неубедительный доклад о ситуации в МСЭК. Несмотря на арест главы центральной комиссии, Ляшко не собирается уходить в отставку. На этом фоне генпрокурор Украины подал в отставку после того, как президент Зеленский возложил на него ответственность за коррупцию среди подчиненных.

Проблемы не обошли и министра обороны Рустема Умерова. В Верховной раде депутат Алексей Гончаренко(внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложил его увольнение, заявив, что коррупция достигла такого уровня, что те, кто может, откупаются от службы, а остальных принуждают к мобилизации.

В ответ на коррупционные скандалы Зеленский распорядился ликвидировать МСЭК, временно передав их функции Украинскому НИИ медико-социальных проблем инвалидности. Начат пересмотр 90 тысяч дел по инвалидности с целью улучшения прозрачности, и в ближайшие месяцы процесс будет переведен в цифровой формат. Однако пока неясно, откуда правительство планирует взять средства на такую масштабную реформу.

Вопросы коррупции касаются не только МСЭК: по данным издания NV, у военкоматов может появиться еще одна лазейка для обогащения — им предстоит решать вместе с региональными властями, какие предприятия считать критически важными. Ожидается, что последнее слово останется за Зеленским.

Недавно Рада продлила мобилизацию и военное положение еще на три месяца. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что для доукомплектации армии требуется дополнительно призвать 160 тысяч человек, и для этого рейды по проверке призывников будут продолжены.