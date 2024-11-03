Кардиолог Юлия Фадюхина из Видновской клинической больницы Подмосковья предостерегла о смертельных последствиях избыточного употребления алкоголя. В беседе с NEWS.ru врач уточнила, что летальная доза может составить, к примеру, 12 литров пива или 4 литра вина или шампанского. Более крепкие напитки, такие как виски или ром, становятся смертельно опасными уже в объеме около 1 литра.

Фадюхина разъяснила, что общий показатель смертельной дозы алкоголя — около 7–8 граммов этанола на каждый килограмм веса. Для человека массой примерно 65 кг это может быть эквивалентно 500 мл чистого спирта. Если пересчитать на более привычные напитки, то смертельной дозой для такого человека будет 1,2 литра водки.

По словам врача, опасной для жизни также является высокая концентрация алкоголя в крови. Уровень в 4–6 промилле может привести к летальному исходу, что в пересчете на крепкий алкоголь равно примерно 22–24 шотам.