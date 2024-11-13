Гипотония, или пониженное артериальное давление, представляет собой состояние, при котором показатели опускаются ниже 90/60 мм ртутного столба. Кардиолог Валентина Байдина, возглавляющая СМ-Клинику в Санкт-Петербурге, объяснила, как можно помочь себе при резком падении давления.

Это состояние может быть как самостоятельной проблемой, так и симптомом других заболеваний, включая расстройства работы щитовидной железы, органы дыхания и пищеварения. Также низкое давление может быть связано с обезвоживанием, интоксикацией организма или большой кровопотерей. У людей, не страдающих хроническими заболеваниями, давление иногда падает после сильного стресса, недосыпа или чрезмерных физических нагрузок.

При приступе гипотонии человек может ощущать головокружение, слабость, холодный пот и даже потерю сознания в самых тяжелых случаях. Особенно опасно быстрое снижение давления, так как оно может вызвать гипоксию мозга.

Чтобы оказать себе первую помощь, специалист советует принять горизонтальное положение и поднять ноги, что улучшит приток крови к голове. Также важно проветрить комнату и выпить два стакана воды комнатной температуры или чашку сладкого крепкого чая. Солёные продукты также помогут нормализовать давление.

Во время приступа необходимо делать глубокие вдохи и избегать резких движений. После того как состояние улучшится, стоит аккуратно поменять положение тела.