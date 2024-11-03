Сахар, столь любимый многими, оказался значительно более опасным для здоровья, чем принято считать. В своем Telegram-канале врач «Злой доктор Филатов» сообщил, что регулярное употребление сахара может привести к серьезным заболеваниям, включая инфаркт, инсульт и диабет. По его словам, сахар оказывает комплексное негативное воздействие на организм, а также ускоряет старение.

Филатов подчеркнул, что сахар можно сравнить с наркотиком из-за его способности вызывать привыкание. Он не только снижает иммунитет, но и ухудшает состояние практически всех систем организма. Врач также отметил, что частое употребление сахара способствует кариесу и проблемам с нервной, опорно-двигательной и пищеварительной системами.

Медик советует полностью исключить сахар из рациона, заменив его натуральными подсластителями, которые безопаснее для здоровья. По его мнению, сахар не приносит никаких преимуществ, а лишь усугубляет различные болезни и ускоряет износ организма.

Ранее также стало известно, что существуют продукты, способные продлить жизнь, но к числу таких полезных продуктов сахар явно не относится.