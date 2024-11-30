В Москве растёт интерес к экскурсиям, связанным с темой ядерного просвещения. В таких местах, как бывшие секретные бункеры времён Холодной войны, посетители могут не только узнать о технических и исторических аспектах, но и принять участие в интерактивных мероприятиях. Одним из самых популярных объектов стал “Бункер-42” на Таганке, где для всех желающих проводят симуляцию ядерного удара, рассказал портал РБК.

Этот бункер, построенный в 1956 году как командный пункт управления дальней авиацией СССР, долгое время оставался секретным объектом. После рассекречивания в 2006 году он был переоборудован в музей. Сегодня экскурсии включают демонстрацию пуска баллистической ракеты: посетителям предлагают почувствовать себя участниками дежурного расчёта, принять “приказ” по телефону и нажать на “красную кнопку”, запускающую ракеты.

Во время симуляции гид описывает гипотетическую ситуацию нападения другой страны с использованием оружия массового поражения. Экран демонстрирует сцены из жизни обычного города, которые сменяются кадрами разрушений после ядерного удара. Зрелище сопровождается звуками сирен, эффектами взрыва и визуализацией ударной волны. Это создаёт сильное эмоциональное впечатление, особенно у детей, которые также могут участвовать в процессе, имитируя принятие приказа и запуск ракеты.

Однако психологи предупреждают, что такие мероприятия могут быть травматичными для детей. По мнению детского психолога Натальи Наумовой, участие в подобных интерактивах может вызвать повышенную тревожность, ночные кошмары или даже сформировать склонность к агрессивному поведению. Особенно это касается детей младше 12 лет, чья психика ещё недостаточно подготовлена к восприятию подобных сценариев.

Для подростков такие экскурсии могут вызывать дополнительные переживания, связанные с размышлениями о военной службе или собственном будущем. Психолог Ирина Таранова отмечает, что такие переживания могут обостряться, если экскурсия проводится в период повышенной тревожности или социального напряжения.

Вместе с тем взрослые посетители, по мнению клинического психолога Дмитрия Кудряшова, могут воспринимать такие мероприятия как способ снизить тревогу. Получение информации и визуализация событий помогают уменьшить неопределённость, которая часто является источником стресса. Для некоторых людей подобный “эмоциональный выброс” может стать способом снять напряжение, схожим с посещением фильмов ужасов.

Спрос на экскурсии в рассекреченные бункеры продолжает расти. Помимо “Бункера-42”, в Москве популярны такие объекты, как “Бункер-703” на Павелецкой и бомбоубежище возле “Москвы-Сити”. Эти места привлекают посетителей не только интерактивностью, но и образовательной ценностью. Создатели музеев подчёркивают, что их цель — не развлечь, а просветить, рассказав о гражданской обороне, инженерных системах бункеров и способах действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Интерес к таким экскурсиям заметно увеличился после начала военных действий на Украине и первых атак беспилотников на Москву в 2023 году. Люди чаще задают вопросы о ближайших укрытиях и мерах безопасности в условиях потенциальных угроз. Однако организаторы акцентируют внимание на более реалистичных сценариях, связанных, например, с ударами беспилотников, а не с внезапной атомной войной, о которой нередко фантазируют посетители.

Такие экскурсии остаются спорным, но востребованным способом сочетания просвещения и эмоционального опыта, помогая посетителям лучше понять историю и современные вызовы.