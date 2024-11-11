Учительница одной из калифорнийских школ в США арестована полицией за совращение 13-летнего школьника. Отмечается, что она сперва приставала к нему в классе, а затем заманила в собственную машину, где занялась с учеником сексом.

Речь идет о 43-летней Коллин Джо Матарико из долины Сан-Фернандо. Она работала преподавателем в местной школе. По информации полиции, женщина сперва дала ученику марихуану, а затем надругалась над ним в автомобиле вопреки его воле.

Было принято решение об аресте учительницы, в отношении нее завели уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям. Выйти на свободу она может под залог в размере 1,3 миллиона долларов. Полицейские уверены, что данный эпизод был не один. Они разместили фото преподавателя в Сети и призвали всех, кто пострадал от нее либо знает о ее преступлениях, поделиться сведениями.