Любовь к сладкому может влиять на восприятие человека окружающими — к такому выводу пришли исследователи из нескольких стран. Ученые обнаружили, что в четырех культурах люди, которые предпочитают сладости, чаще воспринимаются как более приятные и дружелюбные. Интересно, что специалисты также рассмотрели связь предпочтений с другими вкусами, такими как соленое, горькое и острое.

Международная группа психологов из Геттисбергского колледжа, Колледжа Франклина и Маршалла в США, Берлинской высшей медицинской школы в Германии и Университета Куинс в Канаде провела исследование в Китае, Германии, Мексике и США. В опросе приняли участие 1629 человек, которые оценили свои вкусовые предпочтения и рассказали о личностных особенностях. Степень «приятности» участника определяли с помощью шкалы, по которой нужно было оценить, например, насколько людям комфортно рядом с ним.

Вкус пищи играет большую роль в восприятии, и сладкое ассоциируется с приятными качествами чаще, чем другие вкусы. В Китае, Германии и Мексике отметили также связь между предпочтением соленого и дружелюбностью, а в Китае любители острого также воспринимаются позитивно, хоть и менее заметно, чем те, кто предпочитает сладкое.

Исследователи подчеркивают, что такие выводы не должны восприниматься буквально. «Не стоит делать поспешных выводов и сразу искать кого-то другого на первом свидании, если человек не любит сладкое», — говорят авторы исследования, поясняя, что наши предпочтения и поведение связаны с опытом и ощущениями.