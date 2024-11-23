Ощущение благодарности способно не только улучшить эмоциональное состояние и социальные связи, но и продлить жизнь. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в научном журнале JAMA Psychiatry. Исследование, о котором также пишет Harvard Health Publishing, проводилось среди 49 тысяч женщин со средним возрастом 79 лет.

В 2016 году участницы ответили на шесть вопросов анкеты, связанных с благодарностью. Вопросы касались их отношения к таким утверждениям, как «У меня есть так много, за что я могу быть благодарной» или «Если бы я составляла список всего, за что благодарна, он был бы очень длинным». По результатам опроса исследователи распределили участниц по уровням выраженности благодарности.

Через три года были проанализированы медицинские записи женщин, чтобы определить показатели смертности от различных причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, инфекции и травмы. Результаты показали, что участницы с наивысшими показателями благодарности имели на 9% меньший риск смерти в течение трех лет по сравнению с женщинами с низкими показателями. Особенно выраженным был защитный эффект против сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на то что исследование носило наблюдательный характер и не доказывает прямой связи между благодарностью и долголетием, ученые отмечают сильную корреляцию. Благодарность активирует медиальную префронтальную кору мозга, зону, связанную с ощущением радости и социальными контактами. Этот эффект, по мнению нейронаучных экспертов, может объяснять снижение уровня одиночества и стресса у тех, кто регулярно практикует благодарность.

Исследования также подтвердили, что благодарность помогает бороться с одиночеством. Метанализ, проведенный профессором психологии Джеймсом Хиттнером, показал, что люди с высоким уровнем благодарности реже испытывают чувство одиночества – вероятность этого снижалась на 62%.

Эксперты советуют ежедневно отмечать три события или детали, за которые можно быть благодарным. Это может быть что угодно – от крупного достижения до простого наслаждения видом за окном. Такая практика помогает не только улучшить эмоциональное состояние, но и позитивно сказывается на общем качестве и продолжительности жизни.