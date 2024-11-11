Китайские ученые из Харбинского медицинского университета пришли к выводу, что некоторые продукты способны поддерживать психическое здоровье и снижать риск депрессии. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.

Исследователи объяснили, что в основе положительного эффекта лежит органическое соединение — спермидин, которое можно найти в пище. Этот полиамин запускает аутофагию, процесс, способствующий обновлению клеток и устранению поврежденных элементов. Благодаря этому клетки восстанавливаются быстрее, а организм лучше справляется со стрессом, что способствует снижению вероятности депрессивных состояний.

Среди богатых спермидином продуктов — горох, красная фасоль, фундук, фисташки и миндаль. Также это соединение содержится в шпинате, брокколи, цветной капусте, каштанах и грибах. В число полезных для психического здоровья продуктов входят белый хлеб, яблоки, бананы, авокадо, киви и рис.

Спермидин можно получать и из продуктов животного происхождения, включая мясо говядины, курицу, свинину, индейку и утку, а также молочные продукты и яйца.

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