Бананы — один из самых популярных и доступных фруктов, часто более дешёвый по сравнению с яблоками. Включение бананов в ежедневное меню может существенно улучшить общее состояние здоровья. Вот несколько причин, почему стоит есть их регулярно.

Здоровье кожи

Обычный банан содержит около 13% дневной нормы марганца — важного элемента для мозга и нервной системы. Помимо этого, марганец способствует выработке коллагена, который делает кожу более упругой и защищает её от появления морщин.

Поддержка работы кишечника

Исследования показывают, что бананы богаты резистентным крахмалом, устойчивым к воздействию пищеварительных ферментов. Этот вид крахмала помогает организму вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты, поддерживающие здоровье толстого кишечника.

Снижение вероятности судорог

Судороги нередко связаны с дефицитом электролитов. Бананы содержат такие электролиты, которые регулируют водно-солевой баланс, предотвращая возникновение судорог.

Выведение избытка соли

Высокое содержание калия в бананах помогает выводить из организма излишки соли. Это важно, так как избыток соли может вызывать отёки, повышать артериальное давление и приводить к головным болям. Калий в бананах также поддерживает водный баланс и нормализует работу сердца и почек.

Контроль над весом

Хотя бананы достаточно калорийны, они способствуют поддержанию здорового веса. Благодаря клетчатке и антиоксидантам, банан продлевает чувство сытости и замедляет пищеварение, что делает его отличным вариантом для перекуса.