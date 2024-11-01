В Арктике исчез еще один ледяной остров. Остров Месяцева, который ранее был частью архипелага Земля Франца-Иосифа, больше не существует — он растаял, как показывают космические снимки и данные Российского географического общества. Открытие ставит перед учеными новую задачу: пересмотреть навигационные карты и проанализировать последствия изменения климата в этом регионе.

По словам доцента МАИ Алексея Кучейко, исчезновение острова Месяцева не стало неожиданностью для исследователей. Изначально мыс, отделившийся от острова Ева-Лив в результате таяния ледников, он превратился в самостоятельный остров к 1995 году. Однако многолетний мониторинг показал, что его площадь сокращалась с каждым годом. В 2015 году он занимал 53 гектара, к августу 2024 года уменьшился до трех, а через месяц исчез полностью.

Исследование проводилось в рамках проекта «Архипелаги Арктики», где особое внимание уделяется влиянию глобального потепления на рельеф и экосистему северных территорий России. Евгений Ермолов из национального парка «Русская Арктика» отметил, что исчезновение Месяцева подтверждено фото- и видеосъемкой с дронов, проведенной специалистами Центра морских исследований МГУ.

Проблема «пропадающих островов» в Арктике известна учёным давно. В море Лаптевых в XIX веке на картах были отмечены острова Васильевский и Семеновский, которые в течение ста лет превратились в отмели и исчезли. Еще один таинственный остров был открыт советской воздушной экспедицией в 1941 году, но через несколько лет он также пропал с радаров. Этот феномен объясняется таянием вечной мерзлоты и повышением уровня моря, что постепенно разрушает береговые линии.

Заместитель директора Арктического и антарктического НИИ Валерий Лукин подчеркивает, что такая нестабильность рельефа характерна для Арктики. «Процесс изучения исчезающих островов требует значительных ресурсов, но он важен для понимания изменений климата и их последствий», — заключил он.