Отстранение 11 российских специалистов от работы над Linux может серьезно замедлить развитие этой операционной системы, считает технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин. По его мнению, для успешного существования проекта критически важно участие квалифицированных специалистов, готовых добровольно инвестировать в него свои силы, передает РИА Новости.

Щукин подчеркивает, что потеря 11 разработчиков означает замедление выпуска обновлений, включая исправление уязвимостей и обновление пакетов. Основанный Линусом Торвальдсом, Linux всегда был примером международного сотрудничества. Однако, как отмечает издание, недавние санкции нарушили этот принцип совместной работы и нанесли удар по системе коллективного вклада в проект.

Сергей Семин, разработчик и создатель кода для «Байкал Электроникс», также отметил, что увольнение произошло в обстановке, которую он назвал «крайне неэстетичной». Он считает, что подобные решения подрывают саму суть сообщества, которое всегда строилось на открытости и коллективной поддержке.

Семин предупреждает, что такое отношение может отпугнуть новичков и волонтеров, которые рассматривают Linux как свободный проект, основанный на идеях равенства и глобальной помощи. Введение дополнительных санкций, по его словам, создает неопределенность и посылает тревожный сигнал для всех, кто планировал развивать свои навыки и идеи в рамках Linux.

Российские специалисты разделяют это мнение. Они полагают, что санкции в конечном счете могут навредить и самому Linux-сообществу, замедляя общий темп развития системы.