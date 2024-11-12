Если при покупке в интернете продавец просит перейти по ссылке для оплаты, велика вероятность, что это мошенник, с которым лучше сразу прекратить общение. Руководитель отдела информационной безопасности группы «Гарда» Виктор Иевлев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал об основных признаках обманщиков, которые особенно активны в предновогодний период скидок и распродаж.

По его словам, одна из распространенных схем — перевод общения из официального чата маркетплейса в сторонние мессенджеры, такие как Telegram или WhatsApp. Здесь покупателю предлагают совершить так называемую «безопасную» сделку или просят установить приложение для покупки.

«Мошенники часто отправляют поддельные ссылки для оплаты, утверждая, что это безопасный способ завершить сделку, — говорит Иевлев. — Выход за пределы платформы противоречит правилам маркетплейсов и делается именно для обхода их защиты».

Некоторые приложения, на которые мошенники предлагают перейти, оказываются шпионскими. Установив их, покупатель подвергает риску свои банковские данные: такие программы могут считывать информацию с карты и даже коды из SMS, что позволяет преступникам получить доступ к банковским счетам.

Еще одна уловка — внезапное заявление, что товар якобы закончился. Мошенник предлагает вернуть деньги и отправляет ссылку на поддельный сайт. Как только пользователь вводит данные своей карты на этом фишинговом сайте, мошенники получают доступ к его средствам.

Также мошенники часто создают копии популярных сайтов. Эти поддельные страницы выглядят почти как оригинал, повторяя дизайн и адрес. Заманчиво низкие цены, нечеткие описания товаров, а также просьбы внести оплату вне площадки — ключевые сигналы, указывающие на фальшивый маркетплейс.

Иевлев подчеркивает, что соблюдение правил маркетплейсов и избегание сторонних чатов — лучшие меры предосторожности.