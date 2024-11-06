Учёные из Университета Джорджии установили, что употребление жирных кислот омега-3 и омега-6 может заметно уменьшить риск развития ряда онкологических заболеваний. Исследование охватило данные более чем 250 тысяч человек, и результаты показали прямую связь между высоким уровнем этих веществ в организме и снижением вероятности возникновения рака. Статья с результатами опубликована в журнале International Journal of Cancer.

По словам ведущего автора Юйчэня Чжана, повышенное потребление омега-3 и омега-6 особенно полезно для профилактики таких видов рака, как рак толстой кишки, желудка и лёгких, а также других опухолей пищеварительного тракта.

Высокий уровень омега-6 также продемонстрировал способность снижать риск целого ряда онкологических заболеваний, включая рак мозга, злокачественную меланому и рак мочевого пузыря.

Исследователи призывают обратить внимание на включение омега-3 и омега-6 в рацион как профилактическую меру, особенно для защиты от рака различных органов и систем организма.