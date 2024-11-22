Новые санкции США, нацеленные на расчеты за российский экспорт, вызвали обеспокоенность среди экспертов и участников финансового рынка. Введение ограничений, затрагивающих «Газпромбанк», системообразующий институт для экспортных расчетов, может оказать серьезное давление на курс рубля и экспортные доходы России. Об этом в своем Telegram-канале заявил инвестиционный банкир Евгений Коган.

Эксперт подчеркнул, что такие меры могут стать тем самым «черным лебедем» — неожиданным фактором, резко ухудшающим экономическую ситуацию. Потенциальные последствия включают падение экспортных поступлений и резкий скачок курса доллара, который уже приблизился к 105 рублям, а китайский юань может достичь уровня в 15 рублей. Коган полагает, что создание новых трансграничных платежных каналов поможет стабилизировать ситуацию, но на это потребуется время.

21 ноября курс рубля уже продемонстрировал заметное ослабление. На рынке Форекс доллар превысил отметку в 103 рубля впервые за год, а евро поднялся до 108 рублей. Эта динамика усилила опасения инвесторов и граждан, следящих за ситуацией на валютных рынках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проблема расчетов за экспорт газа будет решена, хотя процесс потребует определенного времени. Он подчеркнул, что Россия адаптируется к новым условиям, как это уже происходило в прошлом.

Ситуация с рублем остается напряженной, особенно на фоне общего давления на российскую экономику. Летние санкции уже создали значительную нагрузку на финансовую систему, а новые ограничения, направленные на ключевые экспортные цепочки, могут усугубить сложившуюся ситуацию.

Однако эксперты выражают сдержанный оптимизм, полагая, что Россия сможет адаптироваться к изменениям. Основная задача сейчас — оперативно наладить новые механизмы международных расчетов, чтобы минимизировать последствия санкционного удара.