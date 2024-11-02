Инфекционист Павел Волчков в беседе с URA.RU сообщил о вспышке вируса коксаки на юге Турции, в Белеке. За последние дни десятки туристов заразились этой инфекцией, которая, по словам врача, протекает с серьезными осложнениями и может приводить к смертельному исходу. Температура тела у заболевших поднимается настолько высоко, что обычные средства не всегда помогают.

Турецкие врачи часто диагностируют эту инфекцию как «острую неуточненную», что затрудняет точное лечение. Волчков объяснил, что вирус коксаки способен поражать различные органы в зависимости от своего типа и известен в медицине как классический вирус, характерный для вирусных и некоторых бактериальных инфекций.

Основной путь передачи вируса — через физиологические жидкости человека, включая выделения из носа и рта, а также через испражнения. Поэтому рекомендуется избегать близкого контакта с людьми, у которых заметны симптомы заболевания. В то же время, как отметил врач, вода в хлорированных бассейнах не считается опасным источником заражения.