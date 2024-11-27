В России фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, и эксперты предупреждают о возможных всплесках заболеваемости в ближайшие месяцы. Иммунолог Николай Крючков в эфире радио Sputnik рассказал, что стабилизация эпидемиологической ситуации ожидается к концу декабря, но это будет временное затишье. По его словам, в новогодние праздники заболеваемость может снизиться, однако с началом февраля страна вновь столкнется с очередным пиком.

Крючков отметил, что общая заболеваемость ОРВИ и гриппом сейчас превышает уровень распространения COVID-19, однако и коронавирусная инфекция остается актуальной угрозой.

«Заболеваемость сейчас примерно сопоставима с реальной ситуацией прошлого года. Однако, как и ранее, большинство случаев не фиксируется официально и не попадает в статистику», — подчеркнул эксперт.

Иммунолог напомнил о важности профилактических мер для защиты от инфекций. Одним из ключевых методов остается вакцинация, которая помогает снизить риск тяжелого течения заболевания. Крючков также отметил, что стоит ограничить контакты с незнакомыми людьми, особенно если в окружении есть пожилые родственники или люди из группы риска.

Он рекомендовал избегать поездок в общественном транспорте в часы пик, а также не пренебрегать ношением масок, несмотря на их ограниченную эффективность.

«Регулярная обработка рук санитайзерами и проветривание помещений значительно снижают вирусную нагрузку», — добавил Крючков.

Врачи продолжают напоминать о важности соблюдения мер предосторожности в период роста сезонных заболеваний. Особенно это касается тех, кто имеет хронические заболевания или ослабленный иммунитет.