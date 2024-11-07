Иммунолог Николай Крючков, кандидат медицинских наук, предостерегает, что вирусы Коксаки могут быть весьма опасны и поражать жизненно важные органы, такие как мозг и сердце. В интервью «Ленте.ру» он пояснил, что, хотя у большинства заражённых заболевание проходит в легкой форме, есть группы риска, для которых инфекция может быть серьезной угрозой.

По словам Крючкова, особенно тяжелое течение болезни наблюдается у маленьких детей до трех лет, а также у пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Беременные женщины также в зоне риска: заражение вирусом Коксаки на ранних сроках может привести к мертворождению, хотя и в более поздний период беременности инфекция способна оказать негативное воздействие на плод.

Иммунолог добавил, что подавляющее большинство случаев – около 85-90% – проходят легко, не вызывая серьезных осложнений. Однако в оставшихся 10% наблюдаются клинические проявления, и лишь небольшая часть из них протекает в тяжелой форме.

Серьезные осложнения, как отмечает Крючков, касаются поражения органов, в частности, головного мозга и сердца. Если вирус поражает эти органы, последствия могут быть длительными и стойкими, влияя на здоровье в дальнейшем.

В связи с информацией о росте случаев заражения вирусом Коксаки у россиян, отдыхавших в Турции, Роспотребнадзор открыл горячую линию. Она предназначена для тех, кто вернулся из поездки, а также для тех, кто мог контактировать с ними по возвращении.