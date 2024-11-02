Учёные обнаружили, что обладатели некоторых групп крови могут быть подвержены более высоким рискам заболеваний и иметь сокращённую продолжительность жизни. Исследования показывают, что наша иммунная система отчасти зависит от группы крови, а значит, некоторым людям следует уделять особое внимание своему здоровью с юных лет.

Группы крови, которые были наиболее распространены у древних предков — I и II с положительным резус-фактором, — получили название «богатырских». Люди с такими группами крови менее подвержены простудам и ряду других заболеваний, что делает их иммунную систему более устойчивой, передает “Медиапоток”.

Реже встречающиеся III и IV группы, особенно с отрицательным резусом, могут ослаблять защитные силы организма. Например, у обладателей IV группы могут наблюдаться проблемы со свертываемостью крови, что увеличивает риск осложнений при потере крови. Для таких людей вероятность неблагоприятного исхода в результате потери крови составляет 28%, в то время как для других групп этот показатель не превышает 11%.

Специалисты рекомендуют людям с III и IV группами крови регулярно контролировать своё здоровье и быть особенно внимательными к состоянию иммунной системы.

Ранее стало известно, что I группа крови наделяет человека устойчивостью к тяжелым заболеваниям. В том числе, и к онкологическим.