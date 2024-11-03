Приложения, которые быстро разряжают батарею смартфона, перечислил эксперт компании «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков. По его словам, ряд популярных программ существенно сокращает время работы устройства, и пользователям стоит знать, как уменьшить излишний расход заряда.

В первую очередь Казаков советует обратить внимание на социальные сети. Приложения с фото, видео и текстовыми постами постоянно работают в фоновом режиме, загружая уведомления и обновляя контент. Всё это значительно влияет на заряд батареи. Чтобы сократить расход, достаточно отключить автоматическое обновление в фоне, передает Gazeta.ru.

На втором месте по энергозатратам находятся навигационные приложения. Постоянное отслеживание пробок и обновление карт требует работы GPS и других процессов в фоновом режиме, что также негативно сказывается на заряде. Следом за ними идут программы для создания и обработки коротких видео. Они активно используют ресурсы устройства, а push-уведомления добавляют дополнительную нагрузку.

Кроме того, Казаков отметил потоковое видео: для просмотра роликов в высоком разрешении требуется много энергии. Эксперт рекомендует снижать качество воспроизведения, чтобы продлить время работы. Видеозвонки, игры и приложения для онлайн-конференций также являются одними из самых энергозатратных.