Всероссийский молебен о Победе, объединивший миллионы верующих по всей России, завершил своё путешествие. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла и при поддержке Русской Православной Церкви, Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) и телеканала «Царьград», великая святыня – чудотворный московский список Казанской иконы Божией Матери – была принесена в 70 регионов страны.

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев отметил, что икона, перед которой в 1612 году молились народные ополченцы Минина и Пожарского, стала символом объединения более чем 1,2 миллиона человек. Эти люди с молитвой обратились к Пресвятой Богородице, испрашивая её заступничества и скорейшего победоносного возвращения российских воинов.

На итоговом мероприятии, прошедшем в Общественной палате, Константин Малофеев наградил ключевых организаторов молебна вместе с митрополитом Псковским и Порховским Матфеем и заместителем главы ВРНС Сергеем Рудовым. В своём обращении он подчеркнул, что успех этого масштабного духовного события демонстрирует глубокую веру народа в силу молитвы.

«Наши предки знали: победы достигаются не только благодаря воинскому мастерству, но и через молитвенное обращение к Богу. Опыт Всероссийского молебна ещё раз доказал, что русский народ остаётся несокрушимым», – отметил Малофеев.

Молебен собрал тысячи людей, выстраивавшихся в очереди к святыне, чтобы поклониться Казанской иконе Божией Матери, признанной Небесной заступницей русского воинства. Это духовное объединение стало символом непоколебимой силы веры, способной вдохновлять и поддерживать даже в самые трудные времена.

Завершая своё обращение, Константин Малофеев выразил надежду на то, что подобные события будут и впредь напоминать о важности духовного единства и молитвы за Родину.