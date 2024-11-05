Шведские археологи обнаружили необычное захоронение, в котором рядом со скелетом женщины лежали игла и нож, воткнутый в землю прямо в могиле. Находка была сделана в могильнике времен железного века в районе Приссгорден, где уже некоторое время идут раскопки, сообщает Arkeologerna.

Археолог Моа Гиллберг предполагает, что письменные упоминания об этом месте могли появиться еще в 1667 году, когда священники записывали истории об этом могильнике. Всего комплекс включает до 50 захоронений, датируемых периодом с 500 года до н. э. до 400 года н. э.

«Этой весной, во время предварительных исследований, мы обнаружили фрагмент человеческой кости. При дальнейшем раскопе нашли два небольших фрагмента черепа, а также фибулы и застежку для костюма. Именно тогда мы поняли, что это мог быть тот самый могильник, о котором говорилось в записях», — рассказывает Гиллберг.

Исследователи изучили сразу две близко расположенные могилы. В одной из них были найдены остатки животных, в другой — следы сильного обугливания и более интересные артефакты.

«Во второй могиле, покрытой толстым слоем сажи, мы обнаружили железный складной нож, воткнутый острием в землю. Возможно, он использовался для обработки кожи. Непонятно, зачем его так оставили, но очевидно, что нож был ценен для этой женщины. Он хорошо сохранился, возможно, потому что находился в огне перед тем, как его поместили в землю», — добавляет археолог.

В женском захоронении также была найдена маленькая игла, а состояние кости пальца указывает на возможное наличие артрита у покойной.

Раскопки в Приссгордене продолжаются уже полтора года. Кремированные останки здесь помещались в ямы, которые затем засыпали землей или камнями. Но в некоторых случаях исследователи практически не находят костей, что может свидетельствовать о том, что останки переносились на другое место после кремации.

Гиллберг предполагает, что эти ритуальные действия могли быть частью особых погребальных обычаев.

Ранее в Бельгии ученые также раскрыли тайну одного из древних скелетов, объединив находки из двух эпох, что произвело впечатление на научное сообщество.