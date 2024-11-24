Кардиолог Ольга Бокерия предостерегает: чрезмерное употребление сахара может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, включая болезни сердца, тромбоз и высокое кровяное давление. Она рекомендует пересмотреть рацион, исключив из него сахаросодержащие напитки и десерты.

Особенно опасным врач называет сахар, содержащийся в сладких напитках. По её словам, такие продукты не только повышают уровень глюкозы в крови, но и способствуют накоплению жировых отложений, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Бокерия советует заменить газированные напитки и соки водой, несладким чаем или кофе.

Для защиты сердца и сосудов кардиолог предлагает постепенно снижать количество добавленного сахара в рационе, избегая резких ограничений, которые могут вызвать стресс для организма. Она подчёркивает, что сбалансированное питание, основанное на цельных продуктах, — это ключ к сохранению здоровья. Врач рекомендует включить в рацион больше овощей, фруктов, рыбы, орехов, а также необработанного мяса. Молочные продукты, такие как йогурт или сыр, можно употреблять в умеренных количествах.

Изменение рациона, по мнению Бокерии, не только улучшит общее состояние организма, но и поможет снизить риски заболеваний сердца, предотвратить развитие тромбоза и стабилизировать кровяное давление. Важно не забывать о долгосрочном подходе — постепенные изменения более эффективны и безопасны для здоровья, чем резкие ограничения или кратковременные диеты.

Советы кардиолога особенно актуальны в условиях, когда многие сталкиваются с избыточным потреблением сахара, часто скрытого в продуктах повседневного рациона. Умеренность и внимательное отношение к своему питанию помогут избежать множества проблем и сохранить здоровье на долгие годы.