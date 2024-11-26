Хурма, известная своим насыщенным вкусом и пользой для здоровья, может также представлять определённую опасность для организма. Об этом предупредила хирург Ксения Мерсаидова. По её словам, в составе этого популярного осеннего фрукта содержатся пищевые волокна, которые при определённых условиях способны образовывать неперевариваемые комки в желудке. Эти образования могут замедлять работу желудочно-кишечного тракта и в некоторых случаях вызывать кишечную непроходимость.

Мерсаидова отметила, что для появления таких комков иногда достаточно съесть всего два-три плода. Особенно стоит насторожиться, если после употребления хурмы возникает дискомфорт в области груди или живота. Чтобы снизить риск подобных последствий, хирург рекомендовала выбирать сорта без вяжущего эффекта.

В то же время гастроэнтеролог Ирина Перминова обратила внимание на полезные свойства хурмы. Она подчеркнула, что этот фрукт является отличным источником витаминов и микроэлементов, которые могут укрепить иммунитет в осенний период. Однако она предостерегла от употребления недозрелой хурмы из-за высокого содержания танина. Этот компонент может вызывать чувство дискомфорта в желудке и усложнять пищеварение.

Эксперты советуют подходить к выбору фрукта с особой внимательностью. Полностью созревшая хурма не только безопаснее для желудочно-кишечного тракта, но и приносит больше пользы. Она богата витаминами A и C, калием, антиоксидантами, что делает её незаменимой в рационе для поддержания здоровья и борьбы с осенней хандрой.

Соблюдение меры при употреблении хурмы и выбор качественных, созревших плодов помогут избежать неприятных последствий и извлечь максимум пользы из этого вкусного фрукта.