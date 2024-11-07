Международная группа исследователей из Италии, Швеции и Великобритании провела крупное исследование, чтобы выявить оптимальную дозировку и время приёма мелатонина для улучшения качества сна. Об этом сообщает издание Journal of Pineal Research.

Учёные изучили данные 1,6 тысячи наблюдений, собранных в ходе экспериментов, проведённых с 1987 по 2020 год. На основе этих данных они пришли к выводу, что для лучшего эффекта следует принимать 4 миллиграмма мелатонина за три часа до сна. Сегодня же большинство врачей советуют принимать лишь 2 миллиграмма за полчаса до отхода ко сну.

Исследователи объясняют, что при таком раннем приеме препарат начинает гораздо эффективнее взаимодействовать с рецепторами мозга, помогая организму хорошо расслабиться и быстро погрузиться в глубокий сон.