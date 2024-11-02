На борту самолета компании Flair Airlines, направлявшегося из Торонто в Виннипег, произошел необычный инцидент гусь влетел прямо в лобовое стекло, пробив его и травмировав пилота. Об этом сообщает портал Simple Flying, передает “Лента.ру”.

Столкновение произошло 24 октября, когда Boeing 737 прямо на взлете попал в стаю птиц. Одной из них удалось ударить по ветровому стеклу так сильно, что оно не выдержало и раскололось. Пилот получил легкие травмы из-за осколков, попавших в кабину, однако дальнейшая информация о его состоянии пока не поступала.

Подобные инциденты не редкость в авиации. Недавно в самолете российской авиакомпании, следовавшем рейсом Санкт-Петербург Махачкала, треснуло лобовое стекло на высоте. Экипаж обнаружил повреждение и сообщил об этом диспетчерам.