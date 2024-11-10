Китайские специалисты предупреждают: утренний стакан воды, выпитый сразу после пробуждения, может быть как полезной привычкой, так и скрытой угрозой для организма, если не соблюдать несколько простых правил.

На платформе WeChat эксперты подчеркивают, что вода по утрам помогает организму восстановить водный баланс, уменьшает вязкость крови и активизирует кровообращение, улучшая обменные процессы. Однако важно правильно соблюдать ритуал — иначе благотворное влияние воды может обернуться негативными последствиями.

Главное, предостерегают специалисты, не пить воду залпом и не употреблять ее в слишком большом объеме сразу после пробуждения. Большое количество жидкости оказывает нагрузку на сердце, которое после ночного отдыха еще не перешло в активный режим. Исследования показывают, что сердечные приступы чаще всего происходят утром, и для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы внезапная нагрузка от быстрого питья может повысить риск приступа.

Рекомендуемое количество утренней воды — около 150 мл. Эксперты советуют пить ее маленькими глотками, избегая любых резких движений. Самым оптимальным вариантом остается обычная чистая вода, без добавления соли, которая может повысить давление и нагрузку на почки. Допускается лишь немного меда, добавленного в воду комнатной температуры.

Также не рекомендуется начинать день с кофе, молока, сока или кипятка. Китайские специалисты советуют избегать как слишком горячих, так и ледяных напитков, а ограничиться водой комнатной температуры, чтобы утренний ритуал приносил только пользу организму.