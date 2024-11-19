Григорий Лепс начал свой концерт в Казани, не дожидаясь, пока все зрители займут свои места. Инцидент произошел вечером 18 ноября на площадке «Татнефть Арены», что вызвало смешанные эмоции у собравшихся поклонников.

По словам очевидцев, за несколько минут до начала концерта у входа на арену оставались огромные очереди. Посетители, приехавшие насладиться выступлением любимого артиста, проходили контроль безопасности, что затянуло их попадание в зал. Несмотря на это, Лепс ровно в 19:00 вышел на сцену и начал свое выступление, как изначально и было запланировано.

Многие зрители, зашедшие в зал с опозданием, выразили удивление тем, что концерт уже идет.

«Мы проходили досмотр и были уверены, что начало задержат из-за огромного числа людей снаружи, но, к нашему удивлению, Григорий уже пел», — поделилась одна из посетительниц в беседе с местным изданием 116.ru.

Зрители, которые успели занять свои места вовремя, отметили, что исполнитель был пунктуален и точно следовал регламенту. Однако для тех, кто задержался из-за очередей, это стало неприятным сюрпризом.

Такая ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях. Некоторые поклонники посчитали, что организаторам следовало учесть количество зрителей и возможные задержки на входе, чтобы избежать неудобств. Другие же отметили, что пунктуальность артиста — это уважение к тем, кто пришел вовремя.

Организаторы концерта пока никак не прокомментировали ситуацию.