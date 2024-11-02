Швейцарские исследователи выяснили, что гранат обладает целым рядом полезных свойств для здоровья. По результатам их работы, регулярное употребление граната может защитить организм от множества заболеваний благодаря высокой концентрации полезных веществ.

Антиоксиданты, содержащиеся в этом фрукте, эффективно борются с воспалениями. Витамин С, в свою очередь, укрепляет иммунную систему, а минералы и микроэлементы способствуют омоложению клеток. Присутствующий в гранате рутин укрепляет стенки сосудов, снижая их хрупкость, а витамины группы В положительно влияют на функции мозга и нервной системы.

Постоянное включение граната в рацион может помочь в профилактике серьезных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, атеросклероз и гипертония. Этот плод способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови и улучшает обмен веществ.