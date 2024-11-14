Алексей Скуфьин, известный многим благодаря ставшей мемом фамилии, таинственно исчез. По данным Telegram-канала Mash, мужчина уже две недели не выходит на связь с родными. Незадолго до исчезновения Скуфьин жаловался на проблемы со здоровьем.

Семья, включая мать, жену и сына, обеспокоена его пропажей и не знает, где может находиться Алексей. Поиски в Твери пока не дали результатов.

Как сообщает Mash, в последнее время Скуфьин был без работы и использовал микрозаймы для покрытия расходов. Кроме того, у него появились планы по смене профессиональной сферы. Необычной деталью стало желание Скуфьина запатентовать такие слова, как «скуфятино», «скуфьино» и «скуфятник», отсылающие к его фамилии, что тоже сделало его популярным среди пользователей интернета.