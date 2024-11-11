Герман Клименко, возглавляющий совет Фонда развития цифровой экономики, высказал мнение, что такой инструмент, как ChatGPT, нельзя обвинять в участии в незаконных действиях. По его словам, все зависит от того, в чьих руках он находится и как используется. В беседе с Общественной Службой Новостей Клименко провел параллель с кухонным ножом – – он предназначен для резки продуктов, но при определенных обстоятельствах может использоваться в противоправных целях.

Клименко отметил, что мошенники прибегают к помощи ChatGPT для создания правдоподобных сценариев, которые могут запутать жертв и способствовать мошенничеству. Однако, считает эксперт, суть проблемы заключается не в самой технологии, а в анонимности, которая дает почву для преступных действий в интернете.

«Основной проблемой остается анонимность – как в средствах коммуникации, так и в финансовых операциях», – подчеркнул он.

Клименко уверен, что именно устранение анонимности станет эффективным методом борьбы с интернет-мошенничеством, снижая его масштабы и делая интернет более безопасным.