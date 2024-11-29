Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о ключевых различиях между молотым и растворимым кофе, а также о возможных рисках, связанных с их употреблением. По её словам, выбор между этими напитками зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от состояния здоровья.

Главное отличие между молотым и растворимым кофе заключается в их химическом составе. Растворимый кофе имеет более низкое содержание витаминов и антиоксидантов, которые играют важную роль в защите организма от воздействия свободных радикалов. В то же время молотый кофе богат этими веществами, что делает его полезнее при умеренном употреблении.

Содержание кофеина также значительно различается. В одной порции растворимого кофе содержится от 30 до 90 мг кофеина, тогда как в молотом — от 70 до 140 мг. Избыточное потребление кофеина может привести к нежелательным последствиям: повышенной тревожности, проблемам со сном, нагрузке на сердечно-сосудистую систему, а также обострению гастрита или язвы желудка.

Ещё одним важным аспектом является содержание акриламида — химического соединения, образующегося при обжарке кофейных зёрен. В растворимом кофе его количество выше, чем в молотом. Акриламид считается канцерогенным веществом, однако в стандартных дозах, как отметила Кашух, его концентрация недостаточна, чтобы причинить серьёзный вред организму при умеренном употреблении.

Отдельно врач подчеркнула группы риска, которым стоит ограничить или вовсе отказаться от кофе. Это люди, страдающие от бессонницы, язвенной болезни желудка, воспалительных заболеваний кишечника, а также пациенты с сахарным диабетом. В этих случаях напиток может спровоцировать ухудшение состояния здоровья.

Эксперт посоветовала выбирать напиток осознанно, учитывая как личные вкусы, так и возможные последствия для организма. Умеренность и внимание к своему состоянию — ключевые факторы при употреблении кофе.