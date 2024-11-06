Врач-гастроэнтеролог Ольга Чернова, кандидат медицинских наук и специалист ФНКЦ ФМБА России, поделилась рекомендациями по поддержанию здоровья поджелудочной железы в интервью изданию «Вести Подмосковья». Поджелудочная железа выполняет важную роль в пищеварительной системе, помогая расщеплять белки, жиры и углеводы благодаря выделяемым ею ферментам.

Одной из наиболее распространенных проблем этого органа является панкреатит, воспалительный процесс, который может значительно ухудшить качество жизни. Как поясняет Чернова, курение, неправильное питание, редкие, но обильные приемы пищи, а также излишек алкоголя, жирной, сладкой и консервированной пищи нередко становятся причиной подобных нарушений.

Для поддержания здоровья поджелудочной железы врач советует питаться небольшими порциями по пять раз в день, отдавая предпочтение тушеным или запеченным блюдам из нежирного мяса, рыбы и птицы. Не менее важны в ежедневном рационе свежие и вареные овощи, фрукты, кисломолочные продукты и цельнозерновые каши. Чернова также отмечает пользу регулярной физической активности, которая способствует общему улучшению состояния пищеварительной системы.

«Как и любую болезнь, панкреатит проще предотвратить, чем вылечить», — подчеркивает гастроэнтеролог.

Для этого рекомендуется посещать врача-гастроэнтеролога раз в два-три года. А для тех, у кого уже есть проблемы с пищеварительной системой, желательно ежегодное обследование. Специалист напоминает, что для оценки работы поджелудочной железы полезно сдавать анализы крови на такие показатели, как амилаза, липаза и альфа-1-антитрипсин.