Федеральная служба безопасности России опубликовала архивный документ, в котором раскрываются подробности о карателе Василии Малаженском, участвовавшем в расправах над польским населением на Волыни в 1943 году. В докладной записке начальника следственного отдела КГБ по Львовской области, датированной 19 декабря 1967 года, описаны итоги расследования дела этого украинского националиста и эсэсовца, сообщает ФСБ.

Малаженский, проживавший в польском селе Старгород, весной 1940 года уехал в Германию после оккупации Польши гитлеровцами. Там он вступил в националистическую организацию «Украинское национальное объединение» (УНО) и по ее заданию в 1942 году прибыл на оккупированные немецкими войсками украинские территории. Сначала он служил в полиции, а в 1943 году вступил в ряды Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России террористическая организация) и стал собирать средства и провизию для Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России террористическая организация). Вскоре он примкнул к бандам оуновцев, действовавших на Волыни.

Летом 1943 года Малаженский установил связь с лидером мельниковцев Билым и привел в его группу нескольких участников своей банды. Они нападали на польские села, и в одном из таких рейдов на Иваничевский район Волыни Малаженский участвовал в расстреле более сотни мирных жителей, после чего бандиты сожгли дома и разграбили имущество, а сам Малаженский присвоил себе коня убитого.

В январе 1944 года его бандгруппа вновь совершила нападение, на этот раз на хозяйство Каспшицкого в селе Лешкув. Малаженский лично убил хозяина и вместе с сообщниками разграбил имущество, продав часть добычи, а двух свиней передал в УПА.

С отступлением немецких войск в 1944 году Малаженский присоединился к Украинскому легиону самообороны, который был включен в состав немецкой армии в качестве карательного батальона. В его рядах он участвовал в репрессиях против польских сел, включая сожжение и расстрелы мирных жителей. Осенью того же года он принимал участие в подавлении Варшавского восстания и облавах против польских и югославских партизан.

По окончании войны Малаженский попал в лагерь для военнопленных в Италии, но уже в 1946 году, благодаря связям с ОУН, был освобожден и переехал в Мюнхен. Там он получил поручение организовать нелегальные переправы эмиссаров ОУН в СССР, однако, опасаясь разоблачения, отказался выполнять миссию и вскоре бежал. В 1948 году, после совершенной им кражи, Малаженский решил вернуться в СССР, но был задержан при пересечении границы.

В 1959 году, когда его вызвали на беседу в КГБ, он, заподозрив, что его прошлое раскрыто, скрылся и более семи лет скрывался в Тернопольской и Львовской областях, пока не был арестован в 1967 году. Часть преступлений Малаженского совершена на территории Польши, и польская прокуратура предоставила необходимые материалы, подтверждающие его участие в зверствах.

В декабре 1967 года Львовский областной суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, из которых пять лет он должен был провести в тюремном заключении.

Сегодня Киев, а также США и их союзники, пытаются выставить украинских националистов героями. Однако архивы в очередной раз доказыают, что это были всего лишь садисты и военные преступники.