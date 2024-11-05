В Пушкино к медикам обратилась женщина, которое неудачно провели процедуру наращивания ресниц. Об этом рассказало издание «Фонтанка».

Пострадавшая сообщила, что через некоторое время после проедуры начала чувствовать ухудшение состояния. По ее мнению, в глаза попал клей, который используется салоном. Врачи диагностировали ожог химического характера первой и второй степени. При этом они оценивают состояние пациентки как стабильное. Они оказали необходимую первую помощь на месте.

По информации журналистов, в данном салоне красоты наращивание ресниц стоит от 2300 рублей. Другая информация об обстоятельствах инцидента не поступала.