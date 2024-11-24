Флеболог Армен Авакян в интервью для издания «Спорт-Экспресс» рассказал о продуктах, которые могут спровоцировать развитие варикоза. По его словам, питание и образ жизни играют ключевую роль в формировании факторов риска этого заболевания, которое может затронуть людей любого возраста.

Специалист обратил внимание на влияние сладких продуктов, богатых простыми углеводами. Употребление сахара, булочек, мёда, изюма, печенья, арахисового и шоколадного масла, сиропов и варенья приводит к повышению уровня инсулина в крови. Этот гормон, в избытке выделяемый организмом, нарушает обмен веществ, создавая условия для появления и развития варикозного расширения вен.

Армен Авакян подчеркнул, что для поддержания здоровья сосудов важно минимизировать употребление перечисленных продуктов. Вместо них он рекомендует включать в рацион фрукты, которые содержат натуральную фруктозу. Этот вид сахара быстрее усваивается организмом и не вызывает резких колебаний уровня глюкозы в крови, как это происходит при потреблении сладостей.

Флеболог отметил, что правильное питание — это не единственный, но важный шаг в профилактике варикоза. Здоровый образ жизни, включающий умеренные физические нагрузки, контроль массы тела и отказ от вредных привычек, таких как курение, способствует укреплению сосудистой системы и снижению риска возникновения заболевания.

Советы Авакяна могут быть полезны как для людей с предрасположенностью к варикозу, так и для тех, кто стремится поддерживать здоровье сосудов в долгосрочной перспективе. Регулярное соблюдение рекомендаций врача и сбалансированное питание помогут избежать проблем с венами и поддержать общее состояние организма.