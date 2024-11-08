В течение 2024 года специалисты Россельхознадзора в Бурятии проверили 263 образца продукции от местных производителей. По итогам инспекций в 17 случаях была приостановлена или аннулирована декларация соответствия, поскольку обнаружены нарушения требований, принятых в Таможенном союзе.

Среди выявленных несоответствий особое внимание привлекли мясные и молочные продукты, в которых семь раз зафиксировали присутствие антибиотиков. Также обнаружились несоответствия состава маркировке: в нескольких случаях на упаковке не указали ингредиенты, которые содержались в продукции, а в одной пробе вместо заявленного животного жира обнаружили растительный, что классифицировали как фальсификацию.

Ведомство выдало организациям предупреждения и предписания усилить контроль за сырьем, а также немедленно изъять выявленную небезопасную продукцию из продажи.