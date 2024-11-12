Пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на пенсию, будут получать дополнительные льготы с 2025 года. Об этом сообщил экономист и пенсионный эксперт Сергей Кикевич, который в прошлом консультировал Минфин по вопросам финансовой грамотности. В частности, с нового года для этой категории граждан предусмотрено два повышения пенсий ежегодно: первое — 1 февраля, второе — 1 апреля.

Кикевич пояснил, что с февраля пенсии будут увеличиваться с учетом роста потребительских цен за прошедший год, а с апреля — в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда. При этом будет учитываться тот размер пенсий, который мог бы быть начислен, если бы все пропущенные индексации были проведены раньше.

Такое нововведение значительно улучшит финансовое положение работающих пенсионеров, добавил эксперт. Он уточнил, что размер повышения будет рассчитываться исходя из стоимости пенсионного балла, а точный коэффициент индексации будет установлен к концу 2024 года.

Кроме того, работающие пенсионеры больше не смогут повысить свою пенсию манипуляциями, такими как увольнение и последующее возвращение на работу. По словам Кикевича, теперь индексация будет происходить автоматически, что исключает необходимость подобных действий.

Еще одно важное изменение — возможность для работающих пенсионеров увольняться без обязательной двухнедельной отработки. Это правило распространяется на тех, кто увольняется по причине выхода на пенсию впервые.

Также работающие пенсионеры смогут воспользоваться увеличением неоплачиваемых отпусков до 60 дней. Если пенсионер имеет инвалидность I или II группы, либо ухаживает за нетрудоспособным родственником, он может работать неполный рабочий день или выбрать сокращенную трудовую неделю.