Банки стали предлагать клиентам привлекательные проценты по вкладам на фоне увеличения ключевой ставки, и аналитики прогнозируют, что к концу года доходность длительных депозитов может достигнуть рекордных 30%. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, отметил, что для вкладчиков, у которых скоро заканчивается срок действия депозитного договора, зачастую разумнее дождаться его окончания, а затем перевести средства на новый вклад с более высокими процентами.

Чтобы принять взвешенное решение, специалист советует сначала вычислить доход по действующему вкладу за весь срок, а также узнать, сколько можно получить при досрочном закрытии. Иногда это может оказаться почти нулевым доходом.

Далее важно оценить возможные потери от преждевременного расторжения договора и сравнить их с доходом, который можно получить при открытии нового вклада на оставшийся период. Если разница в пользу нового депозита значительна, то такой вариант заслуживает внимания.

Таким образом, возможность увеличить доход от сбережений сегодня есть у многих вкладчиков, но к смене условий стоит подходить, тщательно взвесив возможные выгоды и потери.